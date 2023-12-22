Путин и Беглов обсудили социально-экономическое развитие Петербурга

Президент РФ отметил, что есть вопросы, требующие особого внимания. Речь идет об экологии, объектах культурного наследия, уличных сетях и дорожных сетях внутри города.

В Петербурге 29 января прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина и губернатора Александра Беглова. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что "город развивается хорошо": темп промышленного производства в Петербурге в 3 раза выше, чем по стране.

Аварийного жилья не так много. Уровень финансовой обеспеченности хороший. Безработица на минимальном уровне. Хорошие показатели. Владимир Путин, президент РФ

При этом, президент РФ подчеркнул, что есть вопросы, требующие особого внимания. Речь идет об экологии, объектах культурного наследия, уличных сетях и дорожных сетях внутри города.

Градоначальник, в свою очередь, высказался о положении отечественного бизнеса в Петербурге и о том, насколько успешно он заменил иностранные организации.

Первое время мы, откровенно говоря, думали, что будет, наверное, трудно, тяжело, но за короткое время пришли другие наши партнеры. На сегодняшний день практически у нас нет проблем – заменили их. Я уже уверен, что почувствовали ту, другую продукцию… Она была неплохая, в общем-то, я не хочу сказать, что плохая продукция, но пришли другие производители продукции, которые понравились жителям нашего города, и я не знаю, как можно теперь уже вернуться к старой продукции. Если Вы помните, как "ножки Буша" были в свое время, так и мы на сегодняшний день спокойно пользуемся той продукцией, которую производят другие. И самое важное – местная продукция: Петербург очень много занимается тем, что поставляет на рынок местные продукты. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что петербургскую "СКА Арену" посетили Путин и Лукашенко.

Фото: "РИА Новости" (Алексей Даничев)