Обновленный Генплан Петербурга предварительно одобрили федеральные органы

Генплан собираются принять до конца 2021-го года.

Новый генплан Петербурга предварительно согласовали с федеральными властями. Об этом сообщил "Деловой Петербург" со ссылкой на комитет по градостроительству и архитектуре.

Теперь обновленный проект предстоит вновь рассмотреть комиссии по внесению изменений в генеральный план Петербурга. После этого генплан разместят в Федеральной информационной системе территориального планирования для повторного согласования.

Рассчетный срок генплана истек в марте этого года, однако прогнозируемый период — до 2025-го года. Генплан представляет из себя стратегию развития города: описание функциональных зон, основные задачи и мероприятия, сведения о планируемых для размещения объектах и реконструкциях. Также по предложению депутатов ЗакСа в нем будут отражены остановочные пассажирские пункты железной дороги, городские леса, депо, станции внутреннего транспорта. Новый документ будет определять стратегию развития строительства на период до 2050-го года.

Проект должны согласовать до конца 2021-го года, однако сроки могут отодвинуться из-за выборов. Дело в том, что в состав комиссии по генплану входят депутаты Оксана Дмитриева, Сергей Никешин и Александр Рассудов. Неизвестно, кто из них будет в новом созыве ЗакСе. Оксаны Дмитриевой не будет точно, так как она баллотируется только в Госдуму.

Фото: Piter.TV