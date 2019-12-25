Городские леса и объекты железной дороги решили вписать в Генплане Петербурга

Новый Генплан будет определять стратегическое развитие города до 2050-го года. Он пока не принят.

Депутаты ЗакСа расширили перечень объектов, которые необходимо отображать на Генеральном плане Петербурга. Инициатива прошла третье, окончательное чтение 28-го июля.

Законопроект предстоит подписать губернатору Александру Беглову, после чего он вступит в силу. Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам предложила отображать в генплане остановочные пассажирские пункты железной дороги, городские леса, депо, станции внутреннего транспорта.

"За проголосовали" 35 парламентариев.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный планирует принять Генплан Петербурга до конца этого года.

Фото: Piter.TV