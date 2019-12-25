Расходы на развитие Петербурга и соцподдержку горожан увеличат

В рамках предложенных изменений в основные параметры бюджета на текущий год ожидается увеличение доходов на 54,6 млрд рублей (+4,6%).

В Петербурге увеличивают расходы на развитие города и социальную поддержку местных жителей, рассказали в пресс-службе Смольного 9 сентября.

Проект постановления правительства Северной столицы об изменениях в основные параметры бюджета Петербурга на 2024-2026 годы размещен на официальном сайте городского комитета финансов для проведения антикоррупционной экспертизы.

В рамках предложенных изменений в основные параметры бюджета на текущий год ожидается увеличение доходов на 54,6 млрд рублей (+4,6%), из них 46,0 млрд рублей – за счет собственных доходов. Расходы казны увеличиваются соответственно и будут направлены на адресную инвестиционную программу (+15,7 млрд рублей), зарплату работников бюджетных учреждений (+6,9 млрд рублей), выплаты участникам СВО и их семьям (+5,1 млрд рублей), выплаты на улучшение жилищных условий многодетных семей и семей с детьми-инвалидами (+3,5 млрд рублей), субсидии теплоснабжающим и транспортным организациям в связи с отказом от индексации тарифов в 2024 году (+2,1 млрд рублей), бесплатные медикаменты (+1,7 млрд рублей), единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка (+1,4 млрд рублей), капитальный ремонт учреждений (+0,9 млрд рублей).

На реализацию проекта "Серебряный возраст" также предусмотрены дополнительные расходы в сумме 476,1 млн рублей. Цель проекта – повышение качества жизни петербуржцев старшего поколения и увеличение ее продолжительности.

Ранее на Piter.TV: с начала 2024 года бюджет Петербурга пополнился на 848 млрд рублей.

Фото: Piter.TV