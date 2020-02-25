С начала 2024 года бюджет Петербурга пополнился на 848 млрд рублей

Расходы городского бюджета составили 755 млрд рублей.

С января по август 2024 года в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 848 млрд рублей, что составляет 72% от плана. Из них собственные доходы казны – 823 млрд рублей, заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников 9 сентября.

За счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций сформировано 70% или 577 млрд рублей.

Рост поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц (127%, поступило 336 млрд рублей), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (136%, 77 млрд рублей), акцизам (117%, 28 млрд рублей), имущественным налогам (115%, 56 млрд рублей), неналоговым доходам (147%, 83 млрд рублей). Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга

Расходы городского бюджета составили 755 млрд рублей. Отмечается, что исполнение выше аналогичного периода 2023 года и составляет 56%. Рост в абсолютном выражении – 111 млрд рублей.

Ранее курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей.

Фото: Piter.TV