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С начала 2024 года бюджет Петербурга пополнился на 848 млрд рублей
Сегодня, 11:38
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С начала 2024 года бюджет Петербурга пополнился на 848 млрд рублей

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Расходы городского бюджета составили 755 млрд рублей.

С января по август 2024 года в бюджет Петербурга поступили доходы в сумме 848 млрд рублей, что составляет 72% от плана. Из них собственные доходы казны – 823 млрд рублей, заявил вице-губернатор города Алексей Корабельников 9 сентября. 

За счет платежей по налогу на доходы физических лиц и налогу на прибыль организаций сформировано 70% или 577 млрд рублей. 

Рост поступлений наблюдается по налогу на доходы физических лиц (127%, поступило 336 млрд рублей), доходам от специальных налоговых режимов для малого бизнеса (136%, 77 млрд рублей), акцизам (117%, 28 млрд рублей), имущественным налогам (115%, 56 млрд рублей), неналоговым доходам (147%, 83 млрд рублей).

Алексей Корабельников, вице-губернатор Петербурга 

Расходы городского бюджета составили 755 млрд рублей. Отмечается, что исполнение выше аналогичного периода 2023 года и составляет 56%. Рост в абсолютном выражении – 111 млрд рублей.

Ранее курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей. 

Фото: Piter.TV 

Теги: алексей корабельников, бюджет петербурга
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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