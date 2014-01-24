Курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей

Всего с 1 апреля в казну Северной столицы поступило 353,7 млн рублей.

Бюджет Петербурга от курортного сбора за три месяца лета 2024 года пополнился на 295,3 млн рублей. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на городской комитет по финансам.

Всего с 1 апреля в казну Северной столицы поступило 353,7 млн рублей. Этот результат превзошел прогнозы Смольного: еще до вступления в силу закона о курортном сборе петербургское правительство предполагало, что объем полученных средств составит 310 млн рублей.

Напомним, сумма курортного сбора для туристов – 100 рублей в сутки. Деньги взимают с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением стал день заселения.

Фото: Piter.TV