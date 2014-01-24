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Курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей
Сегодня, 9:57
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Курортный сбор пополнил за лето бюджет Петербурга на 300 млн рублей

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Всего с 1 апреля в казну Северной столицы поступило 353,7 млн рублей.

Бюджет Петербурга от курортного сбора за три месяца лета 2024 года пополнился на 295,3 млн рублей. Об этом пишет "Ъ-СПб", ссылаясь на городской комитет по финансам. 

Всего с 1 апреля в казну Северной столицы поступило 353,7 млн рублей. Этот результат превзошел прогнозы Смольного: еще до вступления в силу закона о курортном сборе петербургское правительство предполагало, что объем полученных средств составит 310 млн рублей. 

Напомним, сумма курортного сбора для туристов – 100 рублей в сутки. Деньги взимают с тех, кто проживает в гостинице, отеле, санатории, пансионате и других объектах размещения от 24 часов. Исключением стал день заселения. 

Фото: Piter.TV 

Теги: бюджет петербурга, курортный сбор
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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