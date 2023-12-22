Петербургскую "СКА Арену" посетили Путин и Лукашенко

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко осмотрели новую "СКА Арену" 28 января. Об этом пишет ТАСС.

Вместе с лидерами стран в спортивно-концертный комплекс приехали губернатор Петербурга Александр Беглов, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, гендиректор "СКА Арены" Антон Купченко и гендиректор СКА Дмитрий Константинов.

Напомним, стадион находится на 17 га, а его площадь составляет более чем 180 тыс. "квадратов". "СКА Арена" вмещает 21 520 хоккейных болельщиков или 23 тыс. зрителей концертов. Кроме того, в комплекс входит Малая ледовая арена.

Ранее мы рассказывали о том, что на "СКА Арене" 11 февраля пройдет первый матч КХЛ.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН