На "СКА Арене" 11 февраля пройдет первый матч КХЛ

Сразятся СКА и ХК "Сочи".

В Петербурге хоккейный клуб СКА переезжает на "СКА Арену". Первый матч в рамках Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) пройдет уже 11 февраля, рассказали в пресс-службе СКА 18 января.

11 февраля на "СКА Арене", которая находится на проспекте Юрия Гагарина, 8, пройдет первый матч КХЛ. Сразятся СКА и ХК "Сочи".

Болельщикам, уже купившим билеты на домашние матчи СКА в Ледовом дворце, клуб намерен вернуть денежные средства. Те, кто владеют сезонными абонементами, смогут сохранить свои места на новой арене.

В следующем месяце на "СКА Арене" петербургские хоккеисты встретятся и с ХК "Лада" из Тольятти (13 февраля), уфимским ХК "Салават Юлаев" (15 февраля), "Торпедо" из Нижнего Новгорода (18 февраля) и череповецкой "Северсталью" (20 февраля).

3 ноября Госстройнадзор выдал разрешение на ввод в эксплуатацию "СКА Арены". Ее площадь составляет 182,3 тыс. "квадратов", а большая ледовая арена вмещает 21,5 тыс. зрителей.

Ранее на Piter.TV: Ротенберг прокомментировал проигрыш СКА "Металлургу".

Фото: ВКонтакте / "СКА Арена"