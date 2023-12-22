Ротенберг прокомментировал проигрыш СКА "Металлургу"

В ходе игры форвард Игорь Гераськин сбил защитника "армейцев" Артёма Сергеева.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал спорный эпизод в матче между СКА и магнитогорским "Металлургом", который закончился со счётом 1:2 в овертайме регулярного чемпионата КХЛ. В ходе игры форвард Игорь Гераськин сбил защитника "армейцев" Артёма Сергеева.

Мне нечего здесь комментировать. Знаете, жизнь все расставит по своим местам, мы только за честный хоккей, за честный труд. Роман Ротенберг, главный тренер СКА

"Металлург" занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ с 68 очками после 49 матчей. Следующий матч магнитогорская команда проведет против "Локомотива" 9 января. Начало игры запланировано на 17:00 по мск.

Ранее мы сообщили о том, что бразильский нападающий Артур согласился перейти в "Зенит".

Фото: СКА