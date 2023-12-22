СКА уступил "Металлургу" в домашнем матче КХЛ

После поражения "армейцы" занимают четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

В воскресенье, 7 января, петербургский СКА проиграл в овертайме магнитогорскому "Металлургу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Игра, которая прошла в Северной столице, закончилась со счётом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей.

У армейцев на 10-й минуте забил Иван Зинченко. У "Металлурга" точными были удары Робина Пресса и Игоря Гераськина

После поражения СКА с 64-мя очками в 48-ми матчах занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции.

Ранее мы сообщили о том, что СКА переезжает на новую арену в Петербурге.

Фото: СКА