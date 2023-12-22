Бразильский нападающий Артур согласился перейти в "Зенит"

Сумма трансфера составила 15 млн евро, а еще три млн были выплачены футболисту в виде бонусов.

Бразильский нападающий футбольного клуба "Палмейрас" Артур принял предложение петербургского "Зенита". По информации телеканала Globo, 8 января спортсмен должен будет попрощаться с партнёрами по предыдущей команде и перейти в новую.

Сумма трансфера составила 15 млн евро, а еще три млн были выплачены бразильскому футболисту в виде бонусов. Начальные сомнения Артура в отношении перехода в "Зенит" вызваны страхом, связанным с непростой мировой обстановкой, сообщает источник.

В текущем сезоне нападающий "Палмейраса" стал чемпионом Бразилии, проведя в составе клуба 57 матчей. На его счету 13 голов и три результативные передачи. У Артура имеется действующее соглашение с бразильским клубом до 2027 года.

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Фото: Ronaldo Barreto/globallookpress.com