  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:33
384
nadezhda_sib Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Лукашенко о Петербурге: "Я не ожидал, что вы приведете город в порядок"

0 0

Президент соседней республики считает, что город "изменился на глазах".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил развитие Петербурга. Открывшаяся с вертолета картина города во время последнего визита поразила его.

Я честно признался... Я на вертолете летел, все видно. Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах.

Александр Лукашенко.

В последний раз белорусский лидер был в Северной столице перед Новым годом. 

Лукашенко отметил, что его страну и Петербург связывают давние связи. Прежде всего — блокадные годы. Президент рассчитывает, что вскоре соседи достигнут товарооборота допандемийного уровня. Как оказалось, в Минске строится Санкт-Петербургский квартал. Его сдадут уже в июле 2022 года.

Делегация из Петербурга во главе с Александром Бегловым и Александром Бельским сегодня прибыла в Минск. 

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: лукашенко, развитие петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии