Лукашенко о Петербурге: "Я не ожидал, что вы приведете город в порядок"

Президент соседней республики считает, что город "изменился на глазах".

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко оценил развитие Петербурга. Открывшаяся с вертолета картина города во время последнего визита поразила его.

Я честно признался... Я на вертолете летел, все видно. Я не ожидал, что вы так серьезно приведете город в порядок. Просто изменился город на глазах. Александр Лукашенко.

В последний раз белорусский лидер был в Северной столице перед Новым годом.

Лукашенко отметил, что его страну и Петербург связывают давние связи. Прежде всего — блокадные годы. Президент рассчитывает, что вскоре соседи достигнут товарооборота допандемийного уровня. Как оказалось, в Минске строится Санкт-Петербургский квартал. Его сдадут уже в июле 2022 года.

Делегация из Петербурга во главе с Александром Бегловым и Александром Бельским сегодня прибыла в Минск.

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