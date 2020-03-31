В Константиновском дворце завершились 3-х часовые переговоры Путина и Лукашенко

Путин отметил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году.

В среду, 29 декабря, в Константиновском дворце в Стрельне завершилась трехчасовая встреча президента России Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко, передает "Петербургский дневник".

По данным издания, лидеры государств обсудили много немаловажных тем, в том числе подвели итоги председательства республики в СНГ. Путин отметил, что развитие Союзного государства значительно шагнуло вперед в 2021 году. Речь идет о финансах, а также таможенном и фискальном законодательстве.

Напомним, во вторник, 28 декабря, в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров Стран Независимого Содружества. Piter.TV собрал в один материал главные события саммита 2021.

Путин и Лукашенко после переговоров встретились на ледовой арене, чтобы сыграть в хоккей.

Фото: kremlin.ru