Путин в Петербурге: как прошел саммит СНГ

Piter.TV собрал в один материал главные события саммита 2021.

Во вторник, 28 декабря, в Петербурге прошла неформальная встреча лидеров Стран Независимого Содружества. На мероприятии лидеры подвели итоги председательства Белоруссии в Содружестве в 2021 году. В нем приняли участие главы таких государств, как Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Piter.TV собрал в один материал главные события саммита 2021.

Путин: страны СНГ лучше переживают пандемию

По мнению лидера РФ, национальным экономикам помогают те связи, которые сохранились после распада Советского Союза. Благодаря этому фактору государства проходят через эпидемиологические кризисы лучше остальных. Политик уточнил, что за прошедшие десятилетия в мире было много глобальных изменений, однако само создание СНГ было оправданным.

Путин: уровень нейтрализации "Спутником V" штамма "омикрон" очень высокий

Глава государства уточнил, что общался по данному вопросу со специалистом, руководителем НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени гамалеи Александром Гинцбургом. Путин рассказал, что "они провели исследования и "Спутник V" точно нейтрализует новый штамм "омикрон". Только клиника может давать окончательный ответ на вопрос, в какой степени, но уровень нейтрализации очень высокий".

Путин: уровень коллективного иммунитета к ковиду должен достичь 90%

Такое заявление он сделал после того, как политики заслушали доклад руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой. Президент обратил внимание иностранных коллег на то, что за рубежом уже стремятся к выполнении показателя по иммунизации населения свыше 90 с лишним процентов. Он поинтересовался у Анны Поповой, какой уровень по РФ сейчас фиксируется. Глава Роспотребнадзора ответила, что можно говорить об уровне порядка 60%, однако рекомендуется 90-95%.

Попова: коронавирус уже демонстрирует сезонность, новые штаммы будут появляться и дальше

Специалист полагает, что новые штаммы будут появляться и дальше из-за мутаций. Эксперт уточнила коллегам, что волна коронавируса проходит в осенний период и, предположительно, весной. Попова подчеркнула, что в общей противоэпидемической практике не принято чего-то ожидать от инфекции. Тяжелое протекание заражения "омикрон"-вариантом ковида фиксируется только у непривитых ранее пациентов.

Дороги Петербурга: большая часть заторов в центре города, загруженность 7 баллов

В полдень 28 декабря дороги Петербурга покраснели, не дожидаясь час-пика. Вероятно, заторы появились в городе раньше времени из-за прибытия глав страны СНГ, которые будут участвовать в саммите. По прогнозам, ситуация не изменится до девяти часов вечера. С пяти часов ожидаются пробки в 9-10 баллов.

Напомним, что в 2019 году неформальный саммит Содружества проходил также в Петербурге. Тогда глава российского государства рассказал участникам встречи о поднятых архивных материалах, касающихся предыстории Второй мировой войны, затем пригласил их осмотреть специально организованную выставку.

Ранее мы сообщали, что Александр Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ. Уже 29 декабря Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Фото: kremlin.ru