Александр Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ

Уже 29 декабря Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Информация 28 декабря появилась на сайте главы белорусского государства.

В рамках встречи подведутся итоги председательства Беларуси в Содружестве в этом году. Также лидеры обсудят решения общих проблем и дальнейшие шаги в области сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Уже 29 декабря Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Фото и видео: сайт Александра Лукашенко