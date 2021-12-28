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Александр Лукашенко прибыл в Петербург на неформальную встречу лидеров стран СНГ

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Уже 29 декабря Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Петербург для участия в неформальной встрече лидеров стран СНГ. Информация 28 декабря появилась на сайте главы белорусского государства.

В рамках встречи подведутся итоги председательства Беларуси в Содружестве в этом году. Также лидеры обсудят решения общих проблем и дальнейшие шаги в области сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

Уже 29 декабря Лукашенко намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Фото и видео: сайт Александра Лукашенко

Теги: александр лукашенко, саммит стран снг
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Мировые новости,

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