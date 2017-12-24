Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге 29 декабря

Лукашенко 28 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ.

В пятницу, 24 декабря, стало известно, что Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 29 декабря. Лукашенко совершит двухдневный рабочий визит в Россию 28-29 декабря.

Как рассказали в пресс-службе белорусского государства, Лукашенко 28 декабря примет участие в неформальной встрече глав государств - участников СНГ. В ее рамках обсудят итоги председательства Белоруссии в Содружестве в этом году, а также обсудят решения общих проблем и дальнейшие шаги в области сотрудничества и социально-экономического развития стран СНГ.

В среду, 29 декабря, с Путиным глава белорусского государства обсудит актуальные вопросы белорусско-российского сотрудничества.

Путин: России и Белоруссии удалось достичь понимания по вопросам интеграции.

Фото: kremlin.ru