Путин: России и Белоруссии удалось достичь понимания по вопросам интеграции

По его словам, Лукашенко и его команда являются "непростыми переговорщиками".

России и Белоруссии удалось достичь понимания по вопросам интеграции. Об этом в ходе большой ежегодной пресс-конференции заявил президент страны Владимир Путин.

По словам главы государства, его белорусский коллега Александр Лукашенко и его команда являются "непростыми переговорщиками", однако это не помешало странам достичь понимания по вопросам интеграции.

Вопрос единой валюты – это вопрос будущего, если наши экономические службы придут к какому-либо согласию на этот счет. Нам сначала нужно синхронизировать наше законодательство в сфере экономики. Вот мы обо всем этом договорились и сейчас начнем работать. Уверен, что результаты будут. Владимир Путин, президент РФ

Он отметил, что уровень интеграции России и Белоруссии в настоящее время гораздо ниже, чем уровень интеграции в Европейском союзе.

Напомним, интеграционный декрет Союзного государства был подписан 4 ноября 2021 года. Главы России и Белоруссии утвердили таким образом 28 союзных программ, которые были одобрены в сентябре. Документ включает в себя направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Ранее Путин заявил, что на Украине русских и русскоязычных выдавливают с их исторической территории.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина