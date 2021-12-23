Путин заявил, что на Украине русских и русскоязычных выдавливают с их исторической территории

Речь идет в том числе о законе о коренных народах.

Президент России Владимир Путин заявил на ежегодной пресс-конференции о том, что украинские власти выдавливают русских и русскоязычных жителей страны с их исторической территории.

Путин отметил, что на Украине был принят закон о коренных народах.

Приняли закон о коренных народах, объявили русских, проживающих на этой территории, на их собственной территории, некоренным народом, также, кстати, как поляков, венгров, румын. Владимир Путин, президент России

По словам главы государства, данный закон вызывает противоречия в отношениях Украины с Польшей, Венгрией и Румынии. Путин подчеркнул, что в стране был принят также закон о государственном украинском языке, которые ограничивает серу использования русского языка.

На пресс-конференции Путин также заявил, что Россия видит пока положительную реакцию на предложения по гарантиям безопасности.

Видео: Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина