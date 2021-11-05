Путин и Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства

Путин назвал это серьезным шагом вперед.

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали интеграционный декрет Союзного государства. Утверждено таким образом было 28 союзных программ, которые одобрили в сентябре. Утверждены и направления реализации положений Договора о создании СГ на 2021-2023 годы.

Владимир Путин назвал это серьезным шагом вперед.

Программы по Союзному государству предполагают интеграцию валютных систем, общие принципы взимания косвенных налогов, единые подходы по пенсионной тематике и вопросам соцобеспечения, борьбу с терроризмом, взаимный доступ к госзакупкам и госзаказам. Предполагается также интеграция платежных систем и денежно-кредитной политики, будут сформированы и совместные рынки нефти с газа. Кроме того, принята концепция миграционной политики России и Белоруссии.

Договор о создании Союзного государства Россия и Белоруссия подписали 8 декабря 1999 года. При этом к 20-летию документы была создана рабочая группа по выработке отраслевых дорожных карт.

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Видео: kremlin.ru