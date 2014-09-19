Экономист заявила, что иностранцам в 2023 году перестанут платить пенсии

Сейчас создается единый реестр сведений о населении.

Заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала агентству "Прайм", что с 2023 года иностранцам прекратят платить пенсии.

По ее словам, Пенсионный фонд прекратит выплаты на основании документов, предоставленных МВД. В настоящий момент создается единый реестр сведений о населении. Таким образом иностранцы, у которых истек вид на жительство, прекратят получать пенсии.

Иностранцам с видом на жительство для получения пенсии надо на работу быть официально устроенными непрерывно не менее шести месяцев. Работодатель за работника должен платить стразовые взносы.

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