Эксперты прогнозируют введение санкций США в части экологии

Недавно Байден упрекнул Путина "горящими лесами".

Накануне президент США Джо Байден на климатическом саммите заявил, что у Путина "горит тундра". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в будущем может появиться новая проблема — санкционная политика в части экологии.

Есть вероятность, что мимо этого направления американские партнеры не пройдут и попытаются ввести санкции против "неэкологичных" российских ресурсов, которые были добыты в "горящих землях", считают эксперты.

Вскоре по тому, как охраняется экология, будут оценивать работу и губернаторов, и крупного бизнеса. Сейчас этому направлению стали уделять больше внимания.

Американский лидер выразил недовольство тем, что Россия не приехала на встречу G20 в Риме.

Фото: Piter.TV