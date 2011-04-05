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Эксперты прогнозируют введение санкций США в части экологии
Сегодня, 22:00
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Эксперты прогнозируют введение санкций США в части экологии

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Недавно Байден упрекнул Путина "горящими лесами".

Накануне президент США Джо Байден на климатическом саммите заявил, что у Путина "горит тундра". Эксперты Telegram-канала "Мейстер" отметили, что в будущем может появиться новая проблема — санкционная политика в части экологии.

Есть вероятность, что мимо этого направления американские партнеры не пройдут и попытаются ввести санкции против "неэкологичных" российских ресурсов, которые были добыты в "горящих землях", считают эксперты. 

Вскоре по тому, как охраняется экология, будут оценивать работу и губернаторов, и крупного бизнеса. Сейчас этому направлению стали уделять больше внимания. 

Американский лидер выразил недовольство тем, что Россия не приехала на встречу G20 в Риме. 

Фото: Piter.TV

Теги: байден, экология
Категории: Мировые новости, Лента новостей,

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