Байден раскритиковал Путина из-за "горящей тундры"

Президент США Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина из-за ситуации с климатом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Глазго. Его слова приводит "РИА Новости"
Американский лидер выразил недовольство тем, что Россия не приехала на встречу G20 в Риме. Ее также не посетил Китай, что, по мнению Байдена, стало главной ошибкой.
То же самое могу сказать о России. У Путина буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать.
Джо Байден, президент США
Ранее Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников.
Видео: Youtube/Guardian News
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