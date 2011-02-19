Байден раскритиковал Путина из-за "горящей тундры"

Он считает, что президент России не хочет что-либо делать.

Президент США Джо Байден раскритиковал президента России Владимира Путина из-за ситуации с климатом. Об этом он заявил на пресс-конференции в Глазго. Его слова приводит "РИА Новости"

Американский лидер выразил недовольство тем, что Россия не приехала на встречу G20 в Риме. Ее также не посетил Китай, что, по мнению Байдена, стало главной ошибкой.

То же самое могу сказать о России. У Путина буквально горит тундра. У него очень серьезные проблемы с климатом, но он молчит относительно желания что-либо делать. Джо Байден, президент США

Ранее Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников.

Видео: Youtube/Guardian News