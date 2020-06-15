  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:42
152
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Путин заявил, что российские военные научились отражать атаки беспилотников

0 0

Глава государства указал на важность развития беспилотной авиации.

Российские военные могут эффективно отражать атаки беспилотников. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

Мы научились отражать эти атаки и делаем это достаточно эффективно.

Владимир Путин, президент России

Глава государства указал на важность развития беспилотной авиации. Путин считает, что необходимо внедрять искусственный интеллект при развитии беспилотной военной авиации. Президент напомнил, что на вооружении РФ находятся более двух тысяч беспилотников.

Накануне Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел.

Видео: kremlin.ru

Теги: беспилотники, владимир путин
Категории: Новости России, Тема дня, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии