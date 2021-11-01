Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел

Путин подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше.

Президент России Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны. Такое заявление глава РФ сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике.

Путин подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше.

Этого требует общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России. Владимир Путин

Шестой флот американских ВМС сообщил, что флагман Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с НАТО.

Видео: YouTube / Россия 24