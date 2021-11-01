  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 16:02
123
nastya960 Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Владимир Путин заявил, что на вошедший в Черное море корабль США можно посмотреть в прицел

0 0

Путин подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше.

Президент России Владимир Путин отметил, что на вошедший в Черное море корабль ВМС США можно посмотреть в бинокль или прицел средств обороны. Такое заявление глава РФ сделал, открывая в понедельник серию совещаний по оборонной тематике.

Путин подчеркнул, что систему воздушно-космической обороны нужно совершенствовать и дальше.

Этого требует общеполитическая обстановка, в том числе и растущая интенсивность авиации НАТО вблизи России.

Владимир Путин

Шестой флот американских ВМС сообщил, что флагман Mount Whitney направился в Черное море для проведения совместных операций с НАТО. 

Видео: YouTube / Россия 24

 

Теги: владимир путин, нато, черное море
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии