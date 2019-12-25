В полдень дороги Петербурга "покраснели" до 7 баллов

Большая часть заторов сконцентрирована в центре города. Вероятно, это связано с приездом глав стран СНГ.

В полдень во вторник, 28 декабря, дороги Петербурга покраснели, не дожидаясь час-пика. Вероятно, заторы появились в городе раньше времени из-за прибытия глав страны СНГ, которые будут участвовать в саммите.

Большая часть заторов сконцентрирована в центре города: у метро "Горьковская", "Адмиралтейская", "Площадь Восстания", "Площадь Александра Невского", а также у Финляндского вокзала и на Дворцовой набережной.

По прогнозам, ситуация не изменится до девяти часов вечера. С пяти часов ожидаются пробки в 9-10 баллов.

Фото: скриншот Яндекс.Карты; Piter.tv