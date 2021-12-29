Лукашенко рассказал о развитии сотрудничества с Петербургом

В ближайшие два года планируется завершить некоторые начатые проекты. Этим летом пройдет сдача первых объектов санкт-петербургского квартала в Минске.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил развитие торгово-экономического сотрудничества республики и Петербурга. Об этом стало известно во время встречи с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

По итогам 2021 года стало известно, что экономическое взаимодействие Белоруссии и Петербурга восстанавливается неплохими темпами. Как отметил президент республики, за 11 месяцев удалось превзойти объемы товарооборота 2020 года. Он предположил, что Петербургу и Белоруссии удастся поднять показатели до 1,7 миллиардов долларов – "допандемийного уровня". В ближайшие два года будут завершены некоторые начатые проекты, имеющие имиджевую составляющую. Так, например, летом 2022 года пройдет сдача первых объектов санкт-петербургского квартала в Минске.

Ранее мы сообщили, что делегация Петербурга во главе с Александром Бегловым прибыла в Минск.

Видео: Telegram / Пул Первого