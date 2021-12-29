Делегация Петербурга во главе с Александром Бегловым прибыла в Минск

В рамках рабочего визита планируется обсудить развитие промышленной кооперации и продвижение совместных инвестиционных проектов.

Делегация Петербурга во главе с губернатором города Александром Бегловым прибыла в Минск. Об этом сообщила пресс служба главы Белоруссии Александра Лукашенко.

Рабочий визит начался с возложения венков к Монументу Победы на проспекте Независимости и цветов к мемориальной плите "Ленинград". Совсем скоро состоится открытие экспозиции "Символы блокадного Ленинграда". Делегация примет участие в показе презентационной версии сериала "Седьмая симфония". Кроме того, гости из Петербурга посетят промышленные предприятия, чтобы обсудить развитие промышленной кооперации и продвижение совместных инвестиционных проектов. Речь пойдет о поставках трамваев, троллейбусов и большегрузных автомобилей.

Затем петербургский губернатор встретится с Александром Лукашенко и премьер-министром Романом Головченко. Они обсудят "вопросы торгово-экономического, культурного и гуманитарного сотрудничества".

Ранее мы сообщили, что Беглов пригрозил закрытием бизнесу, не соблюдающему коронавирусные ограничения.

Фото: Telegram / Пул Первого