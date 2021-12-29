Беглов пригрозил закрытием бизнесу, не соблюдающему коронавирусные ограничения

В Петербурге могут закрыть предприятия, которые не соблюдают санитарные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире "Радио России" рассказал губернатор города Александр Беглов.
Губернатор отметил, что распространение омикрона набрало высокую скорость, ситуация с заболеваемостью в Петербурге напряженная.
Главное – обеспечить нормальную работу жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям.
Александр Беглов
Однако бизнес, который не соблюдает ограничения, может ждать закрытие.
Накануне, 31 января, в Петербурге внесли изменения в 121-е антиковидное постановление.
Фото: Piter.tv
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