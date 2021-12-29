Беглов пригрозил закрытием бизнесу, не соблюдающему коронавирусные ограничения

Губернатор отметил, что распространение омикрона набрало высокую скорость, ситуация с заболеваемостью в Петербурге напряженная.

В Петербурге могут закрыть предприятия, которые не соблюдают санитарные ограничения в связи с распространением коронавируса. Об этом в эфире "Радио России" рассказал губернатор города Александр Беглов.

Губернатор отметил, что распространение омикрона набрало высокую скорость, ситуация с заболеваемостью в Петербурге напряженная.

Главное – обеспечить нормальную работу жизненно важных отраслей, не прибегая к дополнительным ограничениям. Александр Беглов

Однако бизнес, который не соблюдает ограничения, может ждать закрытие.

Накануне, 31 января, в Петербурге внесли изменения в 121-е антиковидное постановление.

Фото: Piter.tv