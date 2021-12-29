Учащихся 7-11 классов Петербурга переводят на дистанционное обучение

Часть ограничений будет действовать до 13 февраля.

Губернатор Петербурга внес изменения в антикоронавирусное постановление городского правительства №121. Ученики 7-11 классов переводятся со 2 по 13 февраля на дистанционное обучение.

Кроме того, на этот период запрещено очное посещение кружков для учащихся этих классов. Итоговое сочинение, региональный этап всероссийской олимпиады школьников в 2021/2022 учебном году проведут в обычном формате с соблюдением всех требований Роспотребнадзора.

Ученики 1-6 классов продолжат ходить в школу. Они также смогут посещать кружки, но при условии: их не должны посещать ученики разных классов. Ученики из других школ также не смогут посещать эти занятия.

На 11 дней образовательные программы среднего профессионального образования должны реализовываться в дистанционном формате. VII Открытый региональный чемпионат "Молодые профессионалы" пройдет в обычном формате.

Со 2 по 13 февраля несовершеннолетним запрещают посещать места общественного питания и объекты розничной торговли. Исключения составляют аптеки, продовольственные магазины, общепит на вокзалах, в аэропорту, гостиницах и образовательных учреждениях. Также запрещены занятия по спортивной подготовке, за исключением этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, а также проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва в условиях закрытого контура.

Несовершеннолетним временно запрещается участвовать в спортивных и физкультурным мероприятиях. Исключения составляют мероприятия, проводимые в рамках этапов совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, для проживающих в спортивных школах-интернатах и училищах олимпийского резерва, в условиях тренировочных мероприятий в режиме закрытого контура, а также мероприятий, проводимых на открытом воздухе.

Для посещения торжественной регистрации рождения нужно будет предъявить документы, подтверждающие вакцинацию, противопоказание к вакцинации или сертификат о перенесенном заболевании. Требования не распространяются на родителей ребенка который родился.

Для мероприятий более 20 человек требуется разрешение.

Фото: Piter.TV