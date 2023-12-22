Глава РАН рассказал о разработке подходов к военным конфликтам будущего

Геннадий Красников назвал СВО современным конфликтом.

Российская академия наук участвует в разработке новых подходов к военным конфликтам будущего, а также в отслеживании тенденций развития вооружений. Соответствующей информацией с журналистами "РИА Новостей" поделился президент Российской академии наук, академик Геннадий Красников. Эксперт добавил, что специальная военная операция представляет из себя пример современного противостояния, так как в нем регулярно тестируется, совершенствуется оружие, разработки, технологии, методики и подходы к сражениям.

Мы вместе с нашими и силовыми структурами, и со всеми генеральными конструкторами по военной технике, и с нашими руководителями технологических направлений изначально составили такую программу исследований. Мы понимаем, на какие показатели должны конечные изделия выходить. Геннадий Красников, глава РАН

Эксперт пояснил, что ученым важно отслеживать темпы развития боевых действий. В текущий момент Россия выполняет "оборонную" подпрограмму при программе фундаментальных научных исследований в период на 2021 2030 годы.

Глава РАН рассказал об уникальных российских бронежилетах.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости