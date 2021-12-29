За сутки в США зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19

По подсчетам на основе сведений федеральных и местных властей, это максимальное количество за один день с начала пандемии коронавируса.

За последние сутки в США зафиксировано более 1 млн новых случаев заражения COVID-19. Об этом сообщил Университет Джонса Хопкинса.

По подсчетам на основе сведений федеральных и местных властей, это максимальное количество за один день с начала пандемии коронавируса. Прошлый антирекорд был зафиксирован 31 декабря. Тогда положительный ПЦР-тест на коронавирус получили около 590 тыс. американцев.

Агентство Bloomberg отмечает, что публикуемые данные не отражают реальную ситуацию. Дело в том, что многие жители США сдают тесты на коронавирус дома и не сообщают результаты ведомствам.

Напомним, что с начала пандемии в США коронавирусом заболели более 56 млн человек. От полученных осложнений, вызванных COVID-19, скончались свыше 820 тыс. человек.

Ранее мы сообщили, что кандидат наук предупредила о риске развития рака у болевших COVID-19.

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