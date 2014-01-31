Кандидат наук предупредила о риске развития рака у болевших COVID-19

Главный внештатный специалист-онколог Минздрава Иван Стилиди сказал, что онкологические заболевания начали выявлять на ранних стадиях так как россияне чаще проходят компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмоний.

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Татьяна Соломатина рассказала, что у людей, которые перенесли коронавирус могут развиваться онкологические заболевания. Об этом пишет URA.News.

Речь шла о тех, кто переболел коронавирусом в легочной форме. Такие пациенты через определенное время сталкивались с воспалительными заболеваниями, связанными с онкологией легочной ткани и желудочно-кишечного тракта. Татьяна Соломатина не исключила, что воспаление может стать начальным этапом для развития рака.

Позднее главный внештатный специалист-онколог Минздрава Иван Стилиди сказал, что онкологические заболевания начали выявлять на ранних стадиях так как россияне чаще проходят компьютерную томограмму легких, опасаясь пневмоний.

Ранее мы сообщили, что глава ФМБА Скворцова ответила о сроке завершения пандемии коронавируса.

Фото: Piter.TV