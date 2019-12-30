Глава ФМБА Скворцова: пока рано говорить о завершении пандемии COVID-19

По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться в июле-августе 2022 года. Однако, новые мутации коронавируса приобретают новые свойства.

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова ответила о сроке завершения пандемии коронавируса. Об этом она сказала в эфире телеканала "Россия 24".

По её словам, говорить об этом пока рано. По прогнозам 2020 года, пандемия должна была завершиться в июле-августе 2022 года. Однако, новые мутации коронавируса приобретают новые свойства. Пока нельзя однозначно ответить, когда, каким образом и какой будет конец у этой пандемии. Скворцова подчеркнула, что омикрон-штамм "внесет свою лепту, в том числе в окончании пандемии коронавируса.

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Фото: internist.ru