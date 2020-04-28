СМИ: в России готовятся к новой волне COVID-19 после новогодних праздников

Всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в январе-феврале. В этот период суточное число заражений может превысить 50 тыс. человек.

Власти России готовятся к новой волне коронавируса после новогодних праздников. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Новая волна коронавируса может начаться из-за распространения омикрон-штамма. Близкий к Кремлю собеседник агентства подчеркнул, что всплеск заболеваемости COVID-19 произойдет в январе-феврале. В этот период суточное число заражений может превысить 50 тыс. человек. В правительстве уверены, что при омикрон-штамме болезнь протекает легче, чем при других мутациях вируса. На данный момент страна обеспечена достаточным количеством коек. По прогнозу омикрон-штамм приведет к меньшему числу госпитализаций, чем "дельта".

Недавно ситуацию с пандемией в РФ обсуждали на совещаниях в российском правительстве. Минздрав РФ пока никак не комментировал информацию о прогнозах по новой волне коронавируса.

Ранее мы сообщили, что ученые выяснили, что уязвимость перед коронавирусом у носителей ВИЧ остается даже после вакцинации.

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