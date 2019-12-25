Ученые выяснили, что уязвимость перед коронавирусом у носителей ВИЧ остается даже после вакцинации

У таких людей риск заразиться на 20-33% выше.

Ученые из США провели исследование и выяснили, что коронавирус на 20-33% чаще поражает вакцинированных с ВИЧ и артритом. Статья опубликована в журнале JAMA Internal Medicine.

В исследовании приняли участие 660 тыс. американцев. Среди них были люди с ВИЧ, а также с ревматоидным артритом, трансплантированными органами и болезнями, при которых нужно регулярно принимать иммунодепрессанты.

В ходе исследования выяснилось, что вакцинированных с нормальным иммунитетом коронавирусом болели на 28% реже, чем непривитые добровольцы. При этом вакцинированные люди с ВИЧ заражались коронавирусом на 33% чаще по сравнению со здоровыми участниками эксперимента. Люди с артритом заболевали на 20% чаще. Пересадка органов и прием иммунодепрессантов более чем удваивал данную вероятность.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус уже демонстрирует сезонность, новые штаммы будут появляться и дальше.

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