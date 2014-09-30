Минтранс ухудшил прогноз авиаперевозок в 2025 году

Пересмотр прогноза связан с отсутствием поставок самолетов и возможности пополнения парка с учетом санкционных ограничений.

Минтранс России ухудшил прогноз авиаперевозок в 2025 году. Об этом сообщила директор департамента госполитики в области гражданской авиации ведомства Вероника Ходырева на совещании в Совете Федерации.

Отмечается, что пассажиропоток авиакомпаний по итогам нынешнего года соответствии с обновленным прогнозом ожидается в объеме 107,5 млн человек. Это на 3,8% меньше по сравнению с показателем 2024 года. По словам Ходыревой, в начале года прогнозировали объем перевозок в размере 109,7 млн пассажиров.

В Минтрансе подчеркнули, что пересмотр прогноза связан с отсутствием поставок самолетов и возможности пополнения парка с учетом санкционных ограничений. Напомним, что по итогам 2024 года пассажиропоток российских авиакомпаний вырос на 5,9% и составил 111,7 млн человек.

Фото: Piter.tv