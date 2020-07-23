В Японии прогнозируют землетрясение и вероятное количество жертв

В проекте правительственного доклада отмечается, что землетрясение может произойти в ближайшие десятилетия.

В Японии прогнозируют мощное землетрясение, которое может произойти рядом с Токио и прилегающими к столице районами. Об этом сообщают агентство Киодо и издание Nikkei Asia.

В проекте правительственного доклада отмечается, что землетрясение может произойти в ближайшие десятилетия. Его жертвами могут стать до 18 тысяч человек. Кроме того, стихия приведет к экономическому ущербу в размере 83 трлн иен. Такая оцена основана на сценарии, при котором в районе Токио произойдет землетрясение магнитудой 7,3.

Эксперты считают, что вероятность такого землетрясения составляет примерно 70%. При этом нынешний прогноз слегка улучшился по сравнению с оценкой 2013 года. По данным японских СМИ, тогда количество вероятных жертв стихии оценивали в 23 тысячи человек. Новая оценка правительства может быть официально обнародована в декабре нынешнего года.

Фото: pxhere.com