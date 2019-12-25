В Японии создали штаб по борьбе с сокращением населения

Власти захотели повысить уровень рождаемости в стране.

Национальное правительство Японии сформировало штаб по разработке стратегии борьбы с сокращением населения под руководством премьер-министра Санаэ Такаити. Соответствующее заявление сделало местное новостное агентство Киодо. В СМИ заметили, что первое заседание профильной структуры прошло утром во вторник, 18 ноября, в резиденции главы кабинета министров. Предполагается, что штаб будет координировать реализацию государственных мер в сфере демографии, начиная от повышения рождаемости и поддержки семей до стимулирования развития регионов. Пока же задачи распределены между Агентством по делам детей и семей, канцелярией правительства и другими органами. Санаэ Такаити дала поручение ускорить подготовку в Токио дополнительных шагов по повышению рождаемости. Она призвала коллег продвигать реформу системы социального обеспечения и внедрения цифровизации в стране медицины, транспорта и коммунальной инфраструктуры.

Чтобы каждый мог продолжать жить в выбранном регионе, мы будем комплексно продвигать меры по борьбе с сокращением населения. Санаэ Такаити, премьер-министр Японии

Напомним, что старение населения и падение рождаемости остается одними из наиболее острых социальных вопросов для Японии. В 2024 году показатель по новым детям упал ниже отметки в 700 тысячи человек. Речь идет о самом низком уровне с 1899 года, когда власти только начали вести подобную статистику. Доля японцев старше 65 лет в текущий момент составляет рекордные 29,4 процента от общего числа населения. К 2040 году аналитики ожидают, что более трети (34,8 процентов) всего населения Японии будет старше 65 лет.

Фото: pxhere.com