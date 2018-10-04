Япония считает неприемлемыми санкции со стороны России

Минору Кихара прокомментировал запрет на въезд в РФ журналистам, профессорам и дипломатам.

Правительство Японии считает неприемлемым запрет на въезд на территорию России для 30 японских граждан, введенный Москвой в качестве ответной меры на санкции со стороны Токио. Соответствующее заявление сделал перед журналистами на регулярном брифинге местный генеральный секретарь кабинета министров Минору Кихара. Иностранный чиновник заметил, что власти страны намерены сохранять диалог с территориальными соседями.

Вызывает сожаление запрет на въезд для представителей научных кругов и представителей СМИ.... неприемлемо перекладывание ответственности на Японию Минору Кихара, генсек кабмина Японии

Минору Кихара подчеркнул, что чиновники из Токио настроены на сохранение диалога с Москвой и гуманитарные обмены, но при этом сейчас двусторонние отношения между Японией и Россией находятся в сложном состоянии. По словам генсека страны, Япония по дипломатическим каналам выразила Москве протест, изложив свою позицию. Он добавил, что власти все равно будут сотрудничать с "Большой семеркой" (G7) для установления прочного мира на Украине.

Напомним, что 11 ноября российское министерство по иностранным делам сообщило о том, что Москва в связи с продолжающимися антироссийскими санкциями Токио, увязываемыми со специальной военной операцией, закрывает въезд для 30 японских граждан. В этот реестр попал официальный представитель МИД Японии Тосихиро Китамуру. В "черном списке" числятся журналисты и профессора из японских университетов.

Японский министр получил выговор за то, что назвал Курилы "заграницей".

Фото: YouTube / ニコニコニュース