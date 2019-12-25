Японский министр получил выговор за то, что назвал Курилы "заграницей"

Хитоси Кикавада неоднозначно высказался о "северных территориях".

Генеральный секретарь японского правительства (второй человек по важности в кабинете министров) Минору Кихара сделал выговор министру по делам Окинавы и "северных территорий", как в Токио называют южную часть курильских островов Хитоси Кикаваде за то, что местный чиновник назвал заграничными эти территории, принадлежность которых все еще оспаривает японская сторона. Соответствующими данными с мировой общественностью поделилось новостное агентство Kyodo.

Известно, что Хитоси Кикавада 8 ноября произвел дистанционный осмотр южных Курильских островов с мыса Носаппу. Он находился на самой северо-восточной точке Японии, в городе Немуро северной префектуры Хоккайдо. Подобная практика является обычной для местных официальных лиц. В ходе рабочего визита мужчина заметил, что "все-таки мы здесь ближе всего к загранице". Такое высказывание вызвало неоднозначную реакцию людей, так как могло трактоваться как признание Японией принадлежности островов российской стороне.

Напомним, что Москва и Токио с середины прошлого века вели консультации о мирном договоре по результатам Второй мировой войны. Основным препятствием на пути к этому договору остаются разногласия по поводу прав на южную часть Курильских островов. После окончания боевых действий весь архипелаг был включен в состав Советского Союза. Однако Япония до сих пор оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы мелких необитаемых островов.

Фото: pxhere.com