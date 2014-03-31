Nikkei: Япония столкнется с дефицитом электроэнергии летом 2026 года

Вероятность дефицита объясняют постепенным выведением из эксплуатации устаревающих электростанций.

Япония столкнется с дефицитом электроэнергии летом 2026 года. Об этом сообщает издание Nikkei со ссылкой на правительственные оценки.

Отмечается, что в Токио в период с июля по сентябрь 2026 года значительно снизятся резервные мощности. При этом в Японии для стабильного энергоснабжения объем подачи электричества должен по меньшей мере на 3% превышать пиковое потребление. Ожидаемое снижение показателя составит 2,4%.

Вероятность дефицита электроэнергии объясняют постепенным выведением из эксплуатации устаревающих электростанций. В качестве способа решения проблемы власти рассматривают заимствование электроэнергии из других регионов, а также повышение эксплуатационной нагрузки на некоторые электростанции.

Фото: pxhere.com