Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения
Сегодня, 7:21
Отмечается, что между авиакомпаниями "идет работа и консультации" по этому вопросу.

Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

По словам дипломата, между авиакомпаниями "идет работа и консультации" по этому вопросу. Руденко подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции японского правительства. Он также напомнил, что Москва не отменяла и не запрещала японским авиакомпаниям летать в Россию.

Это было решение Токио, не наше. Как только они созреют – пожалуйста, мы не против.

Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

Напомним, что японские авиакомпании прекратили осуществление рейсов в воздушном пространстве России с 2022 года.

Ранее мы сообщали, что стоимость билета из Петербурга в Сеул оценили в 60 тыс. рублей.

Фото: Piter.tv

