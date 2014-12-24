Россия и Япония обсуждают возможность возобновления прямого авиасообщения между странами. Об этом заявил "Известиям" замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
По словам дипломата, между авиакомпаниями "идет работа и консультации" по этому вопросу. Руденко подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции японского правительства. Он также напомнил, что Москва не отменяла и не запрещала японским авиакомпаниям летать в Россию.
Это было решение Токио, не наше. Как только они созреют – пожалуйста, мы не против.
Андрей Руденко, замглавы МИД РФ
Напомним, что японские авиакомпании прекратили осуществление рейсов в воздушном пространстве России с 2022 года.
