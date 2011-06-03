Стоимость билета из Петербурга в Сеул оценили в 60 тыс. рублей

Перелёт в Южную Корею из России удивил ценой.

После восстановления прямого авиасообщения между Россией и Южной Кореей стоимость авиабилетов в эту страну может начинаться от 60 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замдиректора по развитию авиарынка сервиса путешествий "Туту" Артёма Кузьмина. По его словам, средняя цена перелёта туда-обратно из Москвы или Санкт-Петербурга в Сеул составит около 100 тыс. руб. Конечная стоимость будет зависеть от количества авиакомпаний, доступных рейсов и уровня спроса на направление. В "Туту" отметили, что с начала года интерес к перелётам в Южную Корею вырос на 49%. Наиболее активно билеты приобретают жители Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Эксперты сервиса считают, что прямые рейсы сделают маршрут удобнее и привлекут новых путешественников.

Фото: Piter.TV