Turkish Airlines добавила новый рейс из Петербурга в Стамбул

Теперь у авиакомпании, помимо трёх ежедневных рейсов, появился дополнительные ночные вылеты.

Из петербургского аэропорта "Пулково" в турецкий Стамбул стало летать больше рейсов. Как сообщила пресс-служба воздушной гавани, флагманский перевозчик Турции Turkish Airlines ввел в расписание новый дополнительный рейс.

Рейс под номером ТК399/ТК400 будет выполняться три раза в неделю: по понедельникам, четвергам и субботам. Самолёт будет вылетать из Петербурга в 00:20 и прибывать в Международный аэропорт Стамбула. Это увеличивает частоту полётов перевозчика по данному направлению.

Как уточнили в аэропорту, турецкий авиаперевозчик продолжает выполнять и три своих регулярных ежедневных рейса. Направление в Стамбул остаётся одним из самых популярных у пассажиров в 2025 году. Помимо Turkish Airlines, рейсы в турецкий мегаполис из "Пулково" выполняют авиакомпании Pegasus Airlines и AJet. Актуальное расписание всех рейсов можно уточнять на официальном сайте аэропорта.

Фото: Piter.TV