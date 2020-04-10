Пулково сохранит пассажиропоток на уровне прошлого года

Это по прогнозу директора.

Гендиректор компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев сообщил на пресс-конференции ТАСС, что пассажиропоток аэропорта Пулково в 2025 году останется на уровне предыдущего года.

На пресс-конференции ТАСС 12 декабря генеральный директор управляющей компании "Воздушные Ворота Северной Столицы" Леонид Сергеев заявил, что показатели пассажиропотока аэропорта Пулково в 2025 году будут сопоставимы с уровнем прошлого года. Он уточнил, что российский трафик находится в диапазоне "плюс-минус 5%", отметив влияние временного закрытия воздушной гавани из-за атак БПЛА. При этом внедрение плана "Ковер" позволило согласовать действия авиакомпаний, аэропорта и железнодорожных служб.

Сергеев сообщил, что иностранный трафик увеличился на 22%. Наибольшую динамику показывают направления в Таиланд, Египет и Турцию. В абсолютных значениях больше всего дополнительных пассажиров формирует турецкое направление. По словам главы компании, в следующем году аэропорт рассчитывает удержать общий трафик на текущем уровне.

Накануне Пулково также принимал московские самолеты.

