Аэропорт Пулково принял 16 рейсов из Москвы

Петербургский аэропорт Пулково 11 декабря принял 16 рейсов из столицы как запасной аэродром. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

На 11:00 в Москву вылетели девять бортов, всего отменено свыше 30 рейсов. Авиакомпании предложат пассажирам альтернативные время и даты вылета.

Напоминаем, что в терминале на втором этаже общей зоны работает касса РЖД с возможностью купить ж/д билеты. Пресс-служба Пулково

Напомним, сегодня ночью и утром Россия подверглась атаке БПЛА. Всего сбили 287 беспилотников, в Московской области – 40.

Ранее мы рассказывали о том, что Совфед предложил проводить тестирование беспилотных авиасистем в Пулково.

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково