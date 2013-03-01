  1. Главная
Аэропорт Пулково принял 16 рейсов из Москвы
Сегодня, 12:29
На 11:00 в столицу вылетели девять бортов.

Петербургский аэропорт Пулково 11 декабря принял 16 рейсов из столицы как запасной аэродром. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург"

На 11:00 в Москву вылетели девять бортов, всего отменено свыше 30 рейсов. Авиакомпании предложат пассажирам альтернативные время и даты вылета. 

Напоминаем, что в терминале на втором этаже общей зоны работает касса РЖД с возможностью купить ж/д билеты. 

Пресс-служба Пулково 

Напомним, сегодня ночью и утром Россия подверглась атаке БПЛА. Всего сбили 287 беспилотников, в Московской области – 40. 

Ранее мы рассказывали о том, что Совфед предложил проводить тестирование беспилотных авиасистем в Пулково. 

Фото: пресс-служба аэропорта Пулково 

