  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Совфед предложил проводить тестирование беспилотных авиасистем в Пулково
Сегодня, 8:16
113
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Совфед предложил проводить тестирование беспилотных авиасистем в Пулково

0 0

Документ предусматривает создание особого правового пространства для реализации инновационных проектов в области цифровой экономики. 

Совет Федерации предложил правительству РФ рассмотреть возможность введения специального правового режима на территории Петербурга. Соответствующая рекомендация содержится в специальном постановлении Совета Федерации, принятом после доклада заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Этот режим позволит тестировать беспилотные авиационные системы прямо в аэропорту Пулково.  

Документ предусматривает создание особого правового пространства для реализации инновационных проектов в области цифровой экономики. 

Ранее мы сообщили о том, что в новой лаборатории микроэлектроники в Пулково за год отремонтировали 600 единиц техники.

Фото: Piter.TV

Теги: пулково, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии