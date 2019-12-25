Совфед предложил проводить тестирование беспилотных авиасистем в Пулково

Документ предусматривает создание особого правового пространства для реализации инновационных проектов в области цифровой экономики.

Совет Федерации предложил правительству РФ рассмотреть возможность введения специального правового режима на территории Петербурга. Соответствующая рекомендация содержится в специальном постановлении Совета Федерации, принятом после доклада заместителя председателя правительства Дмитрия Григоренко.

Этот режим позволит тестировать беспилотные авиационные системы прямо в аэропорту Пулково.

Документ предусматривает создание особого правового пространства для реализации инновационных проектов в области цифровой экономики.

Ранее мы сообщили о том, что в новой лаборатории микроэлектроники в Пулково за год отремонтировали 600 единиц техники.

Фото: Piter.TV