  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти была объявлена опасность БПЛА
Сегодня, 8:48
37
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти была объявлена опасность БПЛА

0 0

К 06:45 режим опасности отменили.

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 11 декабря была объявлена опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета. 

К 06:45 режим опасности отменили. 

Отбой воздушной опасности. Цели уничтожены за границами региона. 

Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти 

В целом над Россией сбили 287 беспилотников, больше всего – в Брянской области (118), Калужской области (40) и Московской области (40). 

Ранее на Piter.TV: над Ленобластью 8 декабря уничтожили несколько БПЛА. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: бпла, ленобласть
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии