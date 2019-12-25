В Ленобласти была объявлена опасность БПЛА

К 06:45 режим опасности отменили.

В воздушном пространстве Ленобласти рано утром 11 декабря была объявлена опасность БПЛА. Губернатор Александр Дрозденко предупреждал о возможном понижении скорости мобильного интернета.

К 06:45 режим опасности отменили.

Отбой воздушной опасности. Цели уничтожены за границами региона. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В целом над Россией сбили 287 беспилотников, больше всего – в Брянской области (118), Калужской области (40) и Московской области (40).

Ранее на Piter.TV: над Ленобластью 8 декабря уничтожили несколько БПЛА.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)