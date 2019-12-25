Над Ленобластью уничтожили несколько БПЛА

Согласно предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Несколько беспилотных летательных аппаратов были ликвидированы силами противовоздушной обороны в Лужском районе Ленобласти, сообщает губернатор региона Александр Дрозденко в своём Telegram-канале.

Дрозденко уточнил, что, согласно предварительным данным, жертв и повреждений инфраструктуры не зафиксировано.

Ранее губернатором было объявлено о введении режима повышенной готовности в связи с воздушными угрозами во всех образованиях Ленинградской области.

UPD: В 8:40 в регионе объявлен отбой воздушной опасности.

Ранее мы сообщили о том, что воздушная опасность отменена в Кингисеппском районе.

Фото: Piter.TV