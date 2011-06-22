Воздушная опасность отменена в Кингисеппском районе

По информации главы Псковской области Михаила Ведерникова, беспилотник нейтрализовали на юге соседнего региона.

В Ленобласти к 09:30 2 декабря отменили воздушную опасность, которая была объявлена из-за БПЛА. Режим сохранялся с 09:00 в Кингисеппском районе, рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Отбой воздушной опасности в Ленинградской области. Александр Дрозденко, губернатор региона

По информации главы Псковской области Михаила Ведерникова, беспилотник нейтрализовали на юге соседнего региона.

Напомним, 1 декабря в Ленобласти силы ПВО сбили четыре БПЛА. Никто не пострадал.

Фото: unsplash (Félix Besombes)